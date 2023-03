Polícia Militar recupera motocicleta roubada no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul

PMAC – Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) de serviço em Senador Guiomard prendeu um homem com uma escopeta, após uma bebedeira que acabou em confusão, em um posto de gasolina do município. O homem tinha um mandado de prisão em seu nome e dizia portar a arma para se defender de uma facção rival.

Os policiais flagraram parte da discussão no local, já conhecido por reunir grande número de pessoas em bebedeiras pós-festa, e quando foram intervir, populares informaram que um dos envolvidos estaria armado. Os militares encontraram a escopeta calibre .22 com o suspeito e, em seguida, descobriram que estava foragido da justiça.

O homem, que se auto-declarou pertencente a uma facção criminosa, foi conduzido à delegacia local, de onde será encaminhado ao sistema prisional.

