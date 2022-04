Polícia Militar recupera motocicleta que havia sido roubada em Rodrigues Alves

Na tarde deste sábado, por volta das 15:30 mais um homicídio aconteceu na região de fronteira, onde a vítima é um jovem identificado como Eliton Messias de Lima, de 19 anos.

De acordo com informações, a vítima foi assassinada com três tiros no município de Brasileia, enquanto jogava bola juntamente com amigos em uma quadra localizada nas proximidades da Olaria do Bibiano, local muito conhecido na Cidade e que dá acesso ao Ramal do Nazaré.

Consta ainda que, no momento em que o jovem estava distraído chegaram dois sujeitos e em posse de uma arma de fogo efetuaram os disparos que ceifou a vida de mais um jovem de Brasileia. Após o crime a Policia Militar do 5º batalhão foi acionada mais ao chegarem no local os autores do homicídio já tinham se evadido do local.

O corpo da vítima foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os procedimentos cabíveis. A polícia segue as buscas pelos suspeito.

Vale destacar o índice de homicídios e tentativas de homicídios em Brasileia e Epitaciolândia tiveram grande aumento nos últimos dias, por esse motivo e mesmo com o negacionismo do governo sofre a possível guerra entre as facções, as autoridades vem intensificando as ações visando combater essas práticas.