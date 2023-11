Polícia Militar recupera moto roubada após estupro ocorrido há dois anos em Sena Madureira

Foto: Assessoria Polícia Milita/AC/ Reprodução / Febrasgo.org.

Uma motocicleta roubada em setembro de 2021 foi recuperada por uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM/PMAC) no início da tarde deste sábado, 4, no km 38 do ramal Toco Preto, em Sena Madureira.

Após recebem informações sobre o paradeiro do veículo, uma Yamaha Fazer 250, e feita a consulta nos sistemas de segurança pública e o contato com a proprietária, foi confirmado o roubo ocorrido há mais de dois anos, em outro ramal do município, quando também ocorreu o crime de estupro.

A equipe se deslocou até o local indicado e localizou a motocicleta escondida em uma área de mata. Segundo levantamento de informações, a propriedade onde a moto foi localizada está relacionada a um apenado, que atualmente encontra-se recluso na unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, pelo crime de estupro.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil do município, a partir de onde deve-se seguir os trâmites necessários para que seja devidamente restituído ao dono.