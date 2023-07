Polícia Militar prende suspeitos e apreende menor envolvidos em sequestro relâmpago, em Rio Branco

Uma equipe de do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu dois menores com uma arma de fogo de fabricação artesanal, na noite dessa terça-feira, 18, no ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim I.

A guarnição realizava patrulhamento pelo bairro, quando visualizou dois indivíduos em uma bicicleta. Um deles, ao perceber a aproximação da viatura policial tentou se livrar de um objeto, jogando na vegetação às margens do ramal.

Ao visualizaram a ação, os militares constataram na abordagem que se tratava de uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .38, com uma munição intacta. Os menores foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Flagrantes para as medidas cabíveis.