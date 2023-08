Polícia Militar prende meliante, apreende duas armas de fogo e evita crimes contra a vida em Rio Branco

Uma Equipe da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães/BOPE) apreendeu, duas armas de fogo no bairro Habitasa. Um homem foi preso durante a ação policial.

Informados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) de uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Venezuela, a equipe se deslocou ao endereço. Os militares conseguiram proceder a abordagem ao veículo Gol Prata, com as características repassadas via rede de rádio.

No interior do automóvel foram encontradas duas pistolas 9 milímetros, além de 30 munições e as maletas dos armamentos. Questionado, o condutor informou estar armado para se defender do ataque de uma organização criminosa rival.

O homem de 28 anos de idade recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.