Policia Militar prende homem de 39 anos com arma e munições na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Após ter dado uma trégua nos casos de homicídio e tentativa de homicídio, os atentados voltaram a ser registrado nos municípios de Brasileia Epitaciolândia, recentemente várias tentativas de homicídios e homicídios estão sendo registrados como é o caso do crime desta quarta-feira (23), onde um jovem foi executado com vários tiros.

A vítima, Ismael Leite do Nascimento, de 21 anos foi assassinato com pelo menos 12 tiros na Rua Olegário França, popularmente conhecida como Rua da Bueira que encontra-se com um trecho comprometido pela cheia do Rio Acre.

Segundo informações, Ismael que estava caminhando pela rua não teve chance de defesa, ele teria sido surpreendido por uma dupla em uma motocicleta (característica comum do crime) que logo lhe alvejaram, a vítima foi a óbito no local. Um vídeo foi registrado no momento dos disparos.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas só puderam atestar o óbito, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Rio Branco para a realização dos procedimentos legais.

Consta ainda que pelo menos dois jovens deram entrada no Hospital Regional do Alto Acre após terem sido vítimas de atentado, A polícia acredita que essa onde de atentado tem relação com a disputa entre grupos criminosos.

