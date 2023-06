Polícia Militar prende homem de 26 anos e recupera motocicleta roubada durante Operação Cavalo de Aço

O Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), que faz parte do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (PMAC), prendeu um homem de 47 anos por tráfico de drogas, no bairro Base, em Rio Branco.

O fato ocorreu durante o patrulhamento em uma conhecida “boca de fumo” existente em um beco da região. A equipe avistou o indivíduo que, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir para uma residência abandonada.

Após a captura, ele foi revistado, momento em que foram encontrados três “pinos” com uma substância aparentando ser cocaína. No interior da casa, foram localizadas mais substâncias entorpecentes e materiais geralmente usados para pesagem e embalagem do material ilícito, além de uma roçadeira.

O homem foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga e os objetos apreendidos. Após a pesagem, foram constatadas as quantidades das supostas substâncias: 50g de cocaína, 32g de oxidado de cocaína e 113g de skank.