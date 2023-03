Polícia Militar prende homem após roubo e apreende arma de fogo no bairro Canaã, em Rio Branco

PMAC – Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) foi acionada por uma vítima que acabara de ser roubada em via pública. Como resultado, em poucos minutos a guarnição prendeu o assaltante, apreendeu uma arma de fogo artesanal e recuperou os objetos roubados.

A vítima relatou à guarnição que seus documentos, celular e uma bicicleta haviam sido roubados por dois indivíduos a pé, que portavam uma arma de fogo. Os militares saíram em busca, e localizaram os assaltantes ainda na avenida Durval Camilo. Os homens ainda tentaram fugir, mas um deles foi capturado portando a arma de fogo, enquanto o outro fugiu por uma área de mata.

O criminoso foi preso e encaminhado à delegacia para as providências legais.

