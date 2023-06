Polícia Militar prende grupo criminoso que atuava em ramais do município de Acrelândia

PMAC – Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizavam abordagem no trevo de Senador Guiomard, quando um motociclista armado furou o bloqueio em alta velocidade. O homem foi preso após acompanhamento e intensa troca de tiros, na zona rural do município.

Durante a tentativa de fuga, os policiais realizavam o acompanhamento para realizar abordagem, no entanto, o homem sacou uma arma de fogo e passou a efetuar diversos disparos contra a guarnição. Após a troca de tiros, o motociclista caiu em uma manobra próximo a uma fazenda, momento em que foi capturado.

O criminoso, que chegou a ser atingido durante o confronto, foi levado ao Pronto Socorro de Rio Branco para atendimento, antes de ser encaminhado à autoridade de Polícia Civil para responder à Justiça.