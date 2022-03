Polícia Militar prende dupla com arma de fogo, drogas e dinheiro no 2° Distrito de Rio Branco

PMAC – Uma equipe do grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreendeu uma arma de fogo e drogas, no bairro Belo Jardim II, 2° Distrito da capital. Uma dupla, de 36 e 28 anos, foi presa no local.

Os militares estavam realizando abordagens em via pública durante a “Operação Relâmpago”, quando visualizaram um veículo Classic, de cor prata. A equipe policial notou que um dos passageiros havia tentado se desfazer de algo, e foi procedida a abordagem. Durante as buscas, foi localizada uma arma de fogo calibre 38, com 11 munições, além de dois “tijolos” de maconha.

Questionada, a dupla informou que estaria transportando a droga do bairro Taquari. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

