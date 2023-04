Polícia Militar prende dois foragidos da justiça, um na Avenida Amadeo Barbosa e outro na Praia do Amapá

Guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam dois foragidos da justiça. As ocorrências aconteceram em dois bairros do 2° distrito da capital acreana.

O primeiro foragido foi preso na Avenida Amadeo Barbosa, quando a equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) fez uma abordagem, após o condutor de uma motocicleta desrespeitar várias sinalizações de trânsito.

O segundo fato se deu no Loteamento Praia do Amapá, onde uma guarnição do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) procedeu a abordagem a uma dupla em uma motocicleta. Um deles possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, artigo 157 do Código Penal.

Os dois foragidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão tomadas as devidas providências ao caso.