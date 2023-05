Polícia Militar prende dois foragidos da justiça e apreende motocicleta roubada na Transacreana

Guarnição do Patrulhamento Rural do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prendeu na noite desta sexta-feira, 28, dois foragidos da justiça e recuperou na madrugada deste sábado, 29, uma motocicleta roubada.

Na primeira ocorrência, os militares estavam em patrulhamento e procederam a abordagem a uma dupla, que transitava em uma motocicleta sem os equipamentos obrigatórios do veículo.

Na consulta criminal foi constatado existir mandados em desfavor da dupla, que recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Na segunda ocorrência, a guarnição localizou uma motocicleta, Honda CG 125 Fan, que estava parada as margens da rodovia. Após consulta veicular, os militares verificaram que o veículo seria roubado, sendo encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC).