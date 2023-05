Polícia Militar liberta família feita refém e recupera caminhonete roubada na Zona Rural de Acrelândia

Em uma ação exitosa das guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na libertação de uma família na madrugada desta quarta-feira, 17, que havia sido feita refém.

A equipe policial estava na barreira de Senador Guiomard quando procedeu a abordagem a uma caminhonete Ford Ranger de cor vermelha.

O condutor do veículo ao ser indagado sobre o veículo, já que ele não era o proprietário, usou uma história que despertou a curiosidade dos militares, que entraram em contato com o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), para verificar os fatos.

Como a história alegada não batia com os fatos, o condutor após insistência policial admitiu que o veículo era roubado.

Após novamente entrar em contato com COPOM confirmou a veracidade do roubo, guarnições foram ao endereço do proprietário e conseguiram liberar a família que se encontrava refém no imóvel.

O automóvel o criminoso e dois aparelhos celulares que se encontravam com o indivíduo foram encaminhados à Delegacia de Polícia, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.