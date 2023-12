Polícia Militar inicia 2ª fase da Operação Papai Noel em todo o estado, denominada de “Força Total”

Vinte militares de São Paulo, dois do Acre e um do Paraná concluíram a especialização – Foto: cedida

– Inteligência policial, direito ambiental e procedimentos operacionais são alguns dos conhecimentos que o sargento Josimar Araújo e a soldado Grêta Marino, da Polícia Militar do Acre (PMAC), trouxeram na bagagem após a conclusão do Curso de Especialização Profissional em Policiamento Ambiental, ofertado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). Os militares concluíram a especialização nesta sexta-feira, 15, junto a 20 profissionais paulistas e um paranaense.

Durante as 182 horas do curso, 70 delas de estudo à distância e 112 presenciais, os militares também se especializaram em áreas como tecnologia da informação e comunicação, e policiamento ambiental. As aulas práticas foram realizadas em diferentes ambientes, entre eles em represas, no mar e em região de montanhas.

A soldado Grêta Marino, única militar feminina entre os cursistas, afirma retornar para o Estado mais capacitada a desempenhar suas atividades operacionais. “O aprendizado técnico-doutrinário que tivemos, em relação aos procedimentos operacionais especializados na proteção dos recursos naturais, em defesa do meio ambiente e no desenvolvimento do nosso policiamento vai fazer a diferença aqui no Acre”, pontuou.

A participação dos militares acreanos em cursos e especializações nas instituições coirmãs faz parte do planejamento estratégico da instituição, que vê a integração entre os estados como um esforço para fortalecer e profissionalizar ainda mais a atuação dos profissionais.

