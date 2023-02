Polícia Militar estoura “boca de fumo” e apreende jovem e armas no bairro Coab, em Santa Rosa do Purus

PM/AC – A Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão (8º BPM), prendeu um homem de 18 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas no bairro Coab, em Santa Rosa do Purus.

Após receber várias denúncias sobre a venda de drogas e uso de armas pelo indivíduo em sua residência, os policiais se deslocaram ao local indicado, realizaram o patrulhamento e, posteriormente, o cerco à casa, pela parte frontal e fundos, onde havia um terreno baldio.

Ao avistar a equipe policial, o suspeito tentou se evadir pelos fundos, mas após resistir à prisão, foi imobilizado pelos militares. Ele portava um revólver calibre .22 no momento da prisão. Foram encontrados em um balde nos fundos do local, enrolado em saco plástico, seis pacotes de pedra aparentando ser crack (cerca de 260,92 gramas), sete barras de maconha (aproximadamente 338,64 gramas), além de sete munições calibre .16.

Na área da frente da casa, foram encontrados ainda, três cordões dourados, um celular Samsung, quatro relógios, dois pares de brincos, 230 reais em dinheiro, mais 36,25 reais em moedas, totalizando 266,25 reais e vinte e cinco centavos, um tênis marca Nike, uma balança de precisão e um isqueiro.

O homem disse ainda que os itens de uso pessoal haviam sido deixados por usuários de drogas, como garantia de pagamento do entorpecente. Outra arma, a espingarda de calibre 28, foi apreendida pela guarnição, na casa de um parente, onde o envolvido informou ter deixado para ser guardada.

Todos os materiais e armas apreendidos foram encaminhados à delegacia local, juntamente com o homem preso, para que fossem realizados os trâmites legais.

