Polícia Militar encontra arma de fogo escondida em terreno de casa abandonada no município de Bujari

Uma guarnição do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prendeu na manhã deste domingo, 21, uma dupla por homicídio e tentativa de homicídio no bairro Belo Jardim. As prisões ocorreram no bairro Placas, parte alta de Rio Branco.

Os crimes ocorreram na Travessa do Pescador, onde criminosos em um veículo HB 20, de cor branca, haviam cometido o delito. Diante das informações e características do automóvel, os militares conseguiram interceptar os autores do delito no bairro das Placas.

Com a dupla foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola 9 milímetros e um revólver calibre 38, com 14 munições, uma delas deflagradas. O veículo utilizado no crime havia sido roubado na madrugada do dia 15 de maio, no bairro Xavier Maia.

A dupla que informou fazer parte de uma organização criminosa carioca que atua no Estado recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla). A vítima do homicídio tinha 15 anos de idade e sua mãe 40 anos, vítima da tentativa.