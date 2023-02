Polícia Militar e Polícia Federal apreendem mais de dois quilos de drogas no Centro de Cruzeiro do Sul

Com auxílio de Cão Policial, PM e PF apreendem mais de dois quilos de drogas em Cruzeiro do Sul Foto: Polícia Militar do Acre

Polícia Militar do Acre (PMAC) e Polícia Federal (PF) apreenderam mais de dois quilos de drogas, no Centro de Cruzeiro do Sul. Uma mulher de 27 anos foi presa no local.

Durante Operação Guardiões da Fronteira, as equipes com auxílio do Cão Policial Thor realizavam abordagem a um ônibus e localizaram em uma mochila um pacote de oxidado de cocaína, totalizando dois quilos e vinte gramas.

Uma mulher de 27 anos foi presa e encaminhada a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul.

