Polícia Militar e Polícia Civil apreendem três armas de fogo em Manoel Urbano

José Juscelino Fernandes Maciel, de 46 anos, foi morto com um tiro de espingarda no rosto, nesse domingo (19), enquanto estava deitado em uma rede. O crime ocorreu no ramal Mucuripe, zona rural de Sena Madureira, interior do Acre.

Conforme informações da Polícia Civil, o crime ocorreu após uma discussão por causa da venda de castanha. Com o disparo feito a uma curta distância, Maciel morreu no local.

“Se desentenderam [vítima e autor] por causa de venda de castanha. Eles já tinham tido um desentendimento anterior e a vítima estava deitada em uma rede e ele efetuou um disparo a uma distância de 1,5 metro bem no rosto da vítima”, disse o delegado que investiga o caso, Marcos Frank.

O suspeito do crime, um homem de 53 anos, foi preso em flagrante horas depois, após diligências das Polícias Militar e Civil. À polícia ele confessou o crime.

“Foram efetuadas diligências e foi encontrado já na saída do ramal. Ele confessou e disse que realmente atirou e efetuou o disparo com a espingarda e que desde antes a vítima já o ameaçava”, acrescentou.

O delegado disse que a prisão em flagrante do autor está sendo homologada nesta segunda -feira (20) e depois ele deve passar por audiência de custódia. Com informações do G1 Acre.

