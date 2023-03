Polícia Militar do Acre prende homem por contrabando de cigarros em Senador Guiomard

PMAC – Militares do Grupo Tático do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam dois menores que traficavam drogas no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. Com eles, os militares apreenderam 61 trouxinhas de cocaína e 7 papelotes de skunk, a “super maconha”.

A guarnição, durante patrulhamento de rotina, observou uma movimentação suspeita na rua em frente a uma casa que já era conhecida pela venda de entorpecentes. Ao abordar alguns suspeitos, um homem de 24 anos afirmou que estava ali para comprar entorpecentes.

Os policiais identificaram dois adolescentes, de 15 e 17 anos, como os proprietários da casa e responsáveis pela comercialização dos ilícitos. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.