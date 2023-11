Polícia Militar desarticula ponto de venda de drogas em Rio Branco e apreende arma de fogo adaptada

Uma ação conjunta entre integrantes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e de alunos do 1º Curso de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (1º Coesp/PMAC) resultou na prisão de três homens e na apreensão de duas armas de fogo no bairro Alberto Castro, em Brasiléia.

Após obter informações por meio do serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) acerca de um possível ataque a integrantes de uma organização criminosa, os militares realizaram diligências no bairro indicado, no intuito de apreender armas e prender criminosos.

Durante a ação, visualizaram um suspeito em via pública, que se desfez de um objeto ao perceber a presença da polícia. Ao averiguar, as equipes verificaram que se tratava de um revólver calibre .38, marca Taurus, com quatro munições. Nos bolsos do indivíduo, foram encontrados invólucros com susbstância de cerca de 25 gramas, aparentando ser maconha.

Ao realizarem averiguação em uma residência onde estariam outros suspeitos de ter praticado os ataques, dois homens tentaram fugir, mas foram impedidos. Nas proximidades do local foi localizado um revólver calibre .38, marca Rossi, e onze munições de mesmo calibre (seis intactas e cinco deflagradas), além de nove cartuchos de munição 9 milímetros deflagradas, uma balança de precisão, 171 reais em dinheiro e dois celulares.

Os três homens foram presos e encaminhados à delegacia do município de Brasiléia, juntamente com todos os itens apreendidos na ocorrência, para devidas providências.