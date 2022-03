Policia Militar de Senador Guiomard apreende 690 gramas de entorpecentes em posto de fiscalização

Antônio José Souza de Paiva, de 26 anos, foi executado na noite dessa segunda-feira (14), na invasão do Nazaré, em Brasileia, interior do Acre. Segundo a polícia, ele foi atingido com cerca de cinco tiros.

Testemunhas relataram à polícia que três homens chegaram na casa de Paiva e chamaram por ele perguntando pelo contato de um motorista de aplicativo. Os autores teriam se identificado como “irmãos” da vítima – gíria usada por integrantes de grupos criminosos para dizer que são da mesma facção.

Quando a vítima saiu de casa e chegou no quintal, foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo. Após o crime, os autores saíram gritando o nome de uma facção.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local, mas a vítima já estava sem vida. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica, onde foram encontradas cinco cápsulas de munições.

Os militares ainda fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimento.

Ao g1, o delegado responsável pelas investigações, Erick Maciel, disse que a suspeita é que o crime tenha ligação com guerra de facções criminosas. Ele afirmou que deve iniciar as oitivas das testemunhas nesta terça (15).

“Eles chegarem a pé em frente à residência da vítima, pediram o contato de um motorista de aplicativo para o irmão da vítima, que disse que não tinha, mas que iria perguntar a seu irmão. Quando a vítima saiu e chegou na frente da casa, começou a conversar com os autores e foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, cerca de cinco disparos”, disse o delegado. Com informações do G1 Acre.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, SINTEAC vem a público, REPUDIAR a fala nojenta e desrespeitosa da senhora Márcia Bittar, pré-candidata a senadora da república. Na ocasião, a mesma em um canal de televisão em Cruzeiro do Sul, afirma que: “Os professores em sala de aula ensinavam aos filhos fazerem sexo com os pais”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.