Polícia Militar conseguiu apreender mais de 50 quilos de carne de caça, em Cruzeiro do Sul

Sâmia, Diego e Dayane Bomfim, em dezembro de 2020 (Foto: Reprodução/Instagram)

Brasil 247 – Diego Ralf Bomfim, 35 anos, irmão da deputada Sâmia Bomfim do PSOL (SP), foi uma das vítimas fatais do atentado a tiros ocorrido em um quiosque da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Após o incidente, Diego foi prontamente encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos.

A deputada Sâmia, além de Diego, tem como familiares sua mãe, Antonia Bomfim, seu pai, Domingos Bomfim, e sua irmã, Dayane, conforme registros biográficos disponíveis no site da Câmara de Vereadores de São Paulo. Em publicações nas redes sociais, Antonia frequentemente expressava seu amor por Diego e orgulho de suas realizações profissionais.

Na madrugada desta quinta-feira (5) na Barra da Tijuca, quatro médicos foram executados. Eles estavam no quiosque localizado na Avenida Lúcio Costa quando indivíduos armados desembarcaram de um veículo e atiraram contra o local. Câmeras de segurança registraram o terrível momento, evidenciando a ação dos atiradores.

Veja o vídeo: