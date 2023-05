Polícia Militar com apoio do Cpcães apreende entorpecentes em casa de apoio, em Rio Branco

PMAC – A Polícia Militar, por meio da Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães), do Batalhão de Operações Especiais – BOPE, apreendeu entorpecentes em uma casa de apoio, situada no Bairro Pedro Roseno, na terça-feira, 30.

O fato ocorreu após uma denúncia de tráfico de drogas. Os militares foram ao local indicado averiguar a situação e durante as buscas o cão de faro “Piscapega” encontrou uma encomenda com destino a Santa Rosa do Purus com 03 invólucros de uma substância aparentando ser cocaína, totalizando 76 gramas, uma pessoa foi conduzida.

Os militares encaminharam a envolvida, juntamente com o entorpecente, à delegacia de flagrantes para que fossem tomadas as providências cabíveis.