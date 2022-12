Polícia Militar apreenderam quase dez quilos de drogas, em uma abordagem na Rodovia BR 364, em Tarauacá

Guarnições do Grupo Tático e do Policiamento com Cães, do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), apreenderam quase dez quilos de drogas, em uma abordagem na Rodovia BR 364, sentido Tarauacá – Cruzeiro do Sul. Três pessoas foram presas durante a ação policial.

As equipes realizavam barreiras ao longo da rodovia , quando abordaram duas motocicletas. A passageira de um dos veículos estava com uma mochila, sendo encontrado em seu interior, com a ajuda do Cão Policial, cinco pacotes de cocaína e mais cinco pacotes de maconha.

Os três receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia da Cidade, onde durante a pesagem foi constatado ser cinco quilos e cento e trinta e três gramas de cocaína e quatro quilos e quinhentos e dezoito gramas de maconha.