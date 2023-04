Polícia Militar apreende quase 23 kg de drogas, rádio comunicador, balança e simulacro em Cruzeiro do Sul

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar a própria filha de seis anos, na zona rural de Feijó, no interior do Acre. O mandado de prisão preventiva contra ele foi cumprido no sábado (1º) pela Polícia Civil. Com informações do G1 Acre.

Conforme o delegado da cidade, Railson Ferreira o crime aconteceu, inicialmente, no Seringal Paraná do Ouro e, na última sexta-feira (31), a criança teria sido novamente vítima do pai, quando estavam em um barco ancorado na beira do Rio Envira, na cidade de Feijó.

A mãe da criança informou à polícia que foi ameaçada de morte caso falasse sobre o que tinha acontecido com a filha. O homem foi preso dentro de um barco que estava ancorado na beira do rio.

Ainda segundo a polícia, a menina passou por exame de corpo de delito, que confirmou o estupro.

“Diante do acontecimento, a mãe relatou o fato ao Conselho Tutelar que convocou a Polícia Militar. Com a situação de flagrante, o autor foi encaminhado à delegacia de polícia e a vítima foi levada ao hospital para que fosse providenciado o exame de corpo de delito. Verificou-se no laudo que a vítima já tinha sido abusada outras vezes pelo mesmo autor. Ele foi encaminhado a audiência de custódia e será encaminhado a penitenciária de Tarauacá, onde aguardará posterior da decisão do poder judiciário”, afirmou o delegado.