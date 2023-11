Polícia Militar apreende pistola 9 milímetros com 15 munições intactas na região da Transacreana

Uma equipe do Grupamento de intervenção rápida e ostensiva (Giro), da Polícia Militar, apreenderam uma arma de fogo na tarde de segunda-feira, 06, no bairro Taquari.

Durante patrulhamento na região do Taquari, os policiais receberam informações e o endereço de um suposto envolvido no episódio recente que resultou na morte de seis pessoas em uma residência no Taquari, e que o indivíduo possuía uma arma de fogo.

Os militares foram ao endereço indicado e encontraram o suspeito, e no local uma espingarda.

Os policiais encaminharam o homem e o material apreendido à delegacia para que fossem tomadas medidas cabíveis.