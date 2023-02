Polícia Militar apreende menor com “tijolo” de maconha com cerca de meio quilo no município de Feijó

PM/AC – Guarnição do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) recuperou uma motocicleta com restrição de furto. O fato ocorreu na Via Chico Mendes, onde um homem de 26 anos foi preso.

Informados via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) que um cidadão estaria transitando em uma motocicleta furtada na área do 2° distrito, a equipe policial redobrou a atenção.

Durante patrulhamento nas imediações da Controladoria Geral da União (CGU) conseguiu visualizar o condutor e proceder a abordagem. Na consulta veicular foi constatada a restrição de furto do veículo.

O condutor que havia completado 26 anos nesta segunda-feira, 20, recebeu voz de prisão por receptação e foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla). A motocicleta, Fan 125 de cor amarela, será restituída posteriormente ao proprietário.

