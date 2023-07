Polícia Militar apreende mais de dois quilos de entorpecentes na Br-364, no sentido Rio Branco-Sena Madureira

Policiais militares do 8° Batalhão PM apreenderam mais de dois quilos de entorpecentes na Br-364, no sentido Rio Branco-Sena Madureira.

Os militares receberam informações que uma mulher estaria se deslocando de Rio Branco a Sena Madureira levando em sua bagagem entorpecentes. Foi denunciado também as características do veículo e a vestimentas da suspeita.

Nas proximidades do km 12, antes de Sena Madureira, os policiais observaram um veículo com as mesmas características indicadas, e solicitaram a parada do automóvel. Uma das passageiras, aparentemente nervosa, foi abordada, e na sua bolsa foi encontrado dois volumes contendo dois quilos e quarenta gramas de substância aparentando ser maconha.

Os militares encaminharam a envolvida, juntamente com entorpecente apreendido, à delegacia para as providências cabíveis.