Polícia Militar apreende mais de 7 quilos de substâncias de entorpecentes no bairro Panorama, em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Grupamento de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), apreendeu duas armas de fogo, entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico de drogas, nesta terça-feira, no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. Na ação, um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido.

A guarnição realizava o patrulhamento no bairro quando foi procurada por uma pessoa, que informou o local onde estaria um homem traficando entorpecentes.

Ao se aproximarem, visualizaram o indivíduo com as características repassadas no momento em que entregava um invólucro plástico preto a outra pessoa. Ambos tentaram fugir, mas o suspeito apontado foi detido e preso pela equipe policial.

Na busca pessoal foram encontrados a quantia de R$60,00, aproximadamente 40 gramas de substância aparentando ser maconha, 25 trouxinhas (cerca de 30 gramas), supostamente, de cocaína, além de materiais comumente usados para o tráfico de entorpecentes, como plástico filme, linha de costura e balança de precisão.

Após informações repassadas pelo indivíduo, a equipe se deslocou até uma residência em outra rua do bairro onde estava um menor de 16 anos. Em sua mochila, foram localizadas duas armas de fogo tipo escopeta, calibre .28 e seis munições.

O adolescente foi apreendido, juntamente com as armas, entorpecentes, e o homem preso anteriormente, foram encaminhados para a delegacia especializada, para que fossem realizados os procedimentos legais.