Polícia Militar apreende mais de 40 quilos de droga dentro de ônibus na BR-364, em Cruzeiro do Sul

Homem foi morto durante invasão de terra em Tarauacá – Foto: Divulgação

Marcos de Souza Mesquita, de 21 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (21) após ser baleado duas vezes por um policial militar de Tarauacá, interior do Acre. O rapaz teria avançado com um terçado para cima do PM durante uma invasão de terra.

Segundo a polícia, para não ser ferido, o militar revidou a agressão e atirou. O comandante da PM da cidade, tenente José Carlos Mendonça, informou que Marcos Mesquita estava invadindo um terreno particular quando o filho do dono da terra, que é PM, tentou conversar com ele.

Ao perceber que Mesquita estava alterado e não queria negociação, o militar pediu ajuda de uma equipe da polícia que atendia uma ocorrência próxima ao local.

“Quando eles chegaram, conversaram com o rapaz que estava meio alterado. Ele estava com uma roçadeira, deixou na beira da rua, saiu e quando veio já foi com um terçado”, relatou o tenente.

Ainda segundo o comandante, os militares pediram para Mesquita parar, mas ele continuou avançando em direção à equipe. “Foi o jeito utilizar dos meios que estavam à disposição para neutralizar ele. Foi chamado o Samu, mas, quando o atendimento chegou, ele já tinha morrido”, falou.

Mendonça afirmou que foi aberto procedimento interno para apurar a conduta dos policiais. A equipe também se apresentou e prestou os esclarecimentos necessários sobre a ocorrência. Aline Nascimento, G1 Acre