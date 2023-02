Polícia Militar apreende duas armas de fogo e prende um homem no segundo distrito de Sena Madureira

Policiais militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (8°BPM) apreenderam duas armas de fogo, no segundo distrito de Sena Madureira. Um homem foi preso.

Os policiais faziam patrulhamento quando avistaram o envolvido saindo de uma residência com as armas de fogo nas mãos.

Ao perceber a presença da polícia, o indivíduo jogou uma arma de fogo no chão (rifle, calibre 22, com quatorze munições), e empreendeu fuga, sendo acompanhado e capturado pelos militares que encontraram em sua posse um revólver com cinco munições.

Os policiais encaminharam o envolvido, juntamente com os armamentos à delegacia para as providências cabíveis.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.