Polícia Militar apreende dois menores de idade traficando drogas no Alto Alegre, em Rio Branco

PMAC – Durante o patrulhamento realizado no município de Plácido de Castro uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou uma caminhonete roubada. Dois suspeitos foram conduzidos à delegacia local pelo crime, um deles com mandado de prisão em aberto.

Os militares encontraram o veículo parado em uma via pública e, próximo dele, os homens se portavam de modo suspeito. Com a aproximação da viatura, eles tentaram sair do local mas foram abordados e, após conversa individual, não relataram em consenso sobre o que faziam no local.

Após consulta no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais verificaram se tratar de uma caminhonete roubada, sendo que a vítima, que teria sido amarrada durante o roubo, havia se soltado e acionado o 190. A autoridade de Polícia Civil recebeu a ocorrência e deverá apurar o fato.

