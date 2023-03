Polícia Militar apreende diferentes tipos de entorpecentes que estavam sendo comercializados em Rio Branco

PMAC – Militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro) estão atuando com grande frequência para coibir a criminalidade no estado do Acre, e em meio a essas ações, apreenderam entorpecentes e prenderam um suspeito, no bairro Base.

Os policiais realizaram uma incursão à pé no beco Brasileia, no bairro Base, e avistaram um indivíduo vendendo entorpecentes, que ao perceber a presença da guarnição se evadiu, sendo capturado pelo militares.

Retornando ao local da fuga foi encontrado vários entorpecentes aparentando ser Skunk e cocaína, além de fios de cobre, balança de precisão, câmera de vídeo e aparelho celular.

Os policiais encaminharam os entorpecentes apreendidos, juntamente com o envolvido, à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

