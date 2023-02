Polícia militar apreende diferentes tipos de entorpecentes e celulares no bairro Bom Jesus, em Rio Branco

PMAC – Guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam do dia 10 a 18 de fevereiro, 29 armas de fogo em todo o Estado do Acre. O resultado é fruto do reforço no policiamento ostensivo, por meio do número de operações policiais desencadeada nos últimos dias.

Somente na regional do Purus, em Santa Rosa foram apreendidas 11 armas de fogo, sendo cinco em Santa Rosa: 1 rifle; 3 espingardas e 1 revólver e 6 em Sena Madureira: 1 revólver; 2 espingardas; 2 escopetas e uma espingarda de pressão adaptada a calibre 22.

No município de Senador Guiomard (Quinari), as Forças de Segurança da cidade desarticularam uma reunião do crime organizado e conseguiram apreender um revólver calibre 38, outra arma de fabricação caseira, além do cano e cabo de três espingardas e material utilizado para montagem delas.

Em Rio Branco, foram dez armas apreendidas, sendo: 3 espingardas; 4 revólveres; uma escopeta; uma garrucha; uma pistola. Já na região do Juruá, foram apreendidas três pistolas.

