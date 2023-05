Polícia Militar apreende cinco armas e detém oito jovens que atiravam em via pública, em Rio Branco

Na madrugada de quarta-feira, 17, seis homens foram presos e cinco armas apreendidas por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (2º BPM/PMAC) em uma ocorrência no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. Dois menores, um de 16 e outro de 17 anos, também foram conduzidos durante a ação.

A guarnição fazia o patrulhamento pelas imediações do local quando ouviu diversos disparos de arma de fogo e seguiu em direção ao barulho, até que avistou mais de 10 indivíduos em via pública, efetuando disparos com armas de fogo. Ao avistarem a presença da polícia, saíram em disparada à pé, continuando a efetuar disparos contra residências e para cima, e se dispersaram em direções diferentes.

Ao dobrarem uma esquina, os policiais avistaram um dos homens com uma arma longa, movimentando-a em direção à equipe policial, momento em que a guarnição efetuou um disparo que acertou um muro próximo ao homem, que largou a arma e saiu em fuga.

Outros dois foram alcançados e detidos pela equipe, e um terceiro, que havia sido atingido na coxa, se entregou. Acionado o Samu, ele foi atendido, encaminhado ao Pronto Socorro e depois liberado para os trâmites na delegacia.

Com o apoio de outras guarnições, outros cinco indivíduos foram localizados em quintais e regiões de mata nas proximidades, bem como as demais armas, várias munições de calibres diversos, granadas artesanais, certa quantidade de substância entorpecente, entre outros itens.

Todos os oito envolvidos, as armas (um fuzil calibre .556, duas pistolas, uma 9mm e uma calibre .380 e dois revólveres, um de calibre .38 e outro calibre .32), munições e demais itens apreendidos foram encaminhados à delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.