Polícia Militar apreende armas de fogo e evita crimes no Loteamento Praia do Amapá em Rio Branco

Guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreendeu na manhã desta terça-feira, 6, três armas de fogo e munições no Loteamento Praia do Amapá em Rio Branco.

Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos em um imóvel abandonado na Rua Praia da Base e conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Durante patrulhamento a guarnição visualizou um cidadão transitando em via pública armado, que ao notar a presença policial se evadiu para um imóvel abandonado, sendo detido com uma pistola e dois carregadores.

No interior do local, a guarnição localizou com cada um dos adolescentes um revólver calibre 38, além de munições.