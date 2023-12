Polícia Militar apreende arma de fogo, munições, dinheiro falso e captura foragido da Justiça

Com a apoio da Polícia Federal do município de Epitaciolândia, policiais militares de serviço em Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, prenderam na tarde deste sábado, 16, uma dupla que transportava 15, 765 kg de maconha em um veículo.

Os militares, junto a um policial federal, levantaram as informações e abordaram um veículo Jetta com os dois homens, que trafegavam pela Rua Alencar Matos, no Centro do município.

Os policiais apreenderam o material entorpecente e conduziram os homens à Delegacia da Polícia Federal para as medidas cabíveis.