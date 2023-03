Polícia Militar apreende arma de fogo e recupera motocicleta roubada no 2° distrito de Rio Branco

Bebê de 4 meses morre em casa e pais são presos em flagrante no interior do AC – Foto: Reprodução/Rede Amazônica

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul investiga a morte do bebê Paulo Miguel de Oliveira Silva, de 4 meses, dentro de casa no bairro Remanso. Os pais dele, Osório Prudêncio da Silva e Fernanda de Oliveira Silva, foram presos em flagrante.

O tenente-coronel Edvan Rogério, comandante da PM na cidade, informou que os pais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dizendo que o bebê estava desacordado. Quando a equipe de socorro chegou ao local, a criança já estava sem vida.

Como a criança estava com sangramento no nariz e os pais deram versões diferentes para o motivo, os paramédicos do Samu decidiram acionar a Polícia Militar.

“Quando o médico percebeu a estranheza do fato, porque eles alegaram ter sido uma queda e depois a possibilidade de a mãe ter dormido por cima do bebê, ele solicitou nossa presença. Fizemos o atendimento e eles dois foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos”, afirmou o comandante. Leia Também: Após denúncia anônima, Polícia Militar apreende armas de fogo e drogas em Manoel Urbano

A informação que a polícia recebeu é que a mulher já teve um segundo filho que morreu nas mesmas condições, com poucos dias de nascido.