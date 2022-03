Polícia Militar apreende arma de fogo, captura foragido e recupera veículo na Baixada da Sobral, em Rio Branco

O suspeito demonstrou nervosismo com a entrada dos policiais ao veículo Imagem: ilustrativa

PMAC – Uma equipe do grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prendeu um homem por apresentar identidade falsa e por portar entorpecentes na noite desta sexta-feira, 25, na BR-364, bairro Santa Inês. O fato ocorreu durante a Operação Relâmpago, em abordagem a um ônibus que seguia de Rio Branco para Porto Velho.

No momento da abordagem, o suspeito demonstrou nervosismo com a entrada dos policiais ao veículo. Solicitados os seus documentos, ele entregou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, constatado em consulta. Após questionado pela equipe, confessou que comprou o documento falso no intuito de fugir do estado, após ter cortado sua tornozeleira eletrônica.

Na revista pessoal, foram encontrados ainda outra CNH falsa e seu RG verdadeiro, e em sua bagagem de mão, um tablete de uma substância aparentando ser maconha, um cigarro com as mesmas características e um papelote aparentando ser Skunk.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia especializada, bem como os materiais apreendidos, para as medidas cabíveis.

