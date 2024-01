Polícia Militar apreende adolescentes e dois homens com duas armas de fogo no bairro Taquari, em Rio Branco

Guarnições do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam, nesta quarta-feira, 24, mais de 19kg de entorpecentes, durante ação da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, no município de Porto Walter. Os militares seguiam informações repassadas pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, e localizaram a carga criminosa em uma embarcação, que vinha do Peru pelo Rio Juruá-Mirim.

Seguindo as denúncias, a equipe policial navegava pelo Rio Juruá-Mirim em duas embarcações, quando visualizaram o traficante descendo o rio em uma canoa com motor de rabeta, próximo à Comunidade Simpatia. Quando os militares deram sinal de parada ao condutor o homem sacou uma arma de fogo e disparou contra os policiais militares embarcados, se deslocando em seguida para a margem esquerda do Rio Juruá.

O criminoso abandonou a embarcação e saltou no rio, ocasionando o naufrágio do barco que conduzia. Após mais tiros efetuados pelo homem contra os militares, se evadiu pelas matas ciliares, não sendo localizado. A equipe, entretanto, recuperou 19 barras de cocaína, que foram entregues na Delegacia de Cruzeiro do Sul para as devidas providências.

A equipe policial não conseguiu resgatar a embarcação e o motor, afundados pelo traficante, devido o risco de afundar os barcos das guarnições.