Polícia Militar apreende adolescente de 15 anos portando arma de fogo, na Zona Rural de Sena Madureira

Equipe de Rádio Patrulha do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM) apreendeu uma arma de fogo, na Zona Rural de Sena Madureira. Um adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

Acionados para atender uma ocorrência de ameaça no Ramal 25, Zona Rural de Sena Madureira, os militares conseguiram apreender no local uma espingarda com munições. O adolescente, autor das ameaças, também foi apreendido no local.

Grupo Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) apreendeu drogas nesta quinta-feira, 20, na Rua Melância, bairro Mocinha Magalhães. Um homem de 21 anos foi preso e conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Durante patrulhamento, a equipe policial procedeu a uma abordagem, onde encontrou 23 trouxinhas, aparentando ser cocaina, aparelho celular e dinheiro com o abordado.