Polícia Militar age rápido e recupera caminhão roubado de loja de eletrodomésticos de Rio Branco

Droga estava em compartimento oculto no porta-malas – Foto: PRF/AC

Um casal de origem colombiana foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na BR-317, em Xapuri. Com eles, foram apreendidos 123 kg de skunk e 2,6 kg de haxixe, em um compartimento oculto na parte traseira do veículo, que tinha placa da Colômbia.

Segundo a PRF, o motorista e a passageira, de 30 e 22 anos, respectivamente, disseram que estavam indo fazer turismo na cidade do Rio de Janeiro. Mas o motorista apresentou nervosismo, o que levantou suspeita dos policiais. Ao verificar o porta-malas do carro, os agentes sentiram o odor característico de drogas e, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, apreendeu o entorpecente que estava oculto na parte traseira do veículo.

Ainda segundo a polícia, após receber voz de prisão, o colombiano informou que adquiriu a droga em Medellín, Colômbia, e a levaria até o Rio de Janeiro. O casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Epitaciolândia, juntamente com o carro e a mercadoria ilícita. Eles podem responder por tráfico internacional de drogas.

Conforme levantamento da PRF/AC, de janeiro até o início de dezembro deste ano, foram apreendidos um total de 1.144 kg de entorpecentes no Acre. Esse quantitativo já representa o segundo maior número de drogas apreendidas desde 2019. Do G1 Acre