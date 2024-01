Polícia Militar age rápido e prende dupla envolvida em latrocínio no bairro Albert Sampaio, em Rio Branco

Guarnições do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) prenderam na tarde deste domingo, 31, uma dupla no bairro Belo Jardim II.

Os dois estavam envolvidos no latrocínio que ocorreu na noite de sábado, 30, no bairro Albert Sampaio em Rio Branco.

Informações davam conta que os autores do crime estariam escondidos em um imóvel abandonado no bairro Belo Jardim.

Diante das informações, os militares foram ao local e conseguiram encontrar uma dupla, que com as referidas características foi possível constatar que seria os autores do delito.

Com a dupla foram encontradas duas pistolas, duas espingardas, munições, além de dinheiro, aparelhos celulares, balança de precisão e outros objetos. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).