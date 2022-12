Polícia Federal realiza a maior operação para prender financiadores de atos antidemocráticos no Acre e mais seis estados

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. O Acre é um dos estados onde a Polícia Federal está nas ruas para cumprimento de mandatos, contra empresários locais que bancaram os atos no estado. As informações são poucas, mas tão logo assessoria da PF irá detalhar quais alvos da operação no estado e o nome dos que foram presos.