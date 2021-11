Policia Federal prende bando que fraudou R$ 10 mi de auxílio para ter vida de luxo

Metrópoles – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24/11), as operações Vida Fácil I e Vida Fácil II, que investigam fraudes de ao menos R$ 10 milhões em pagamentos do auxílio emergencial do governo federal. Aproximadamente 210 policiais federais cumprem 17 mandados de prisão preventiva e 54 de busca e apreensão nas cidades de Araçatuba, Bauru, Marília, Birigui, São José do Rio Preto, em São Paulo; Anápolis (GO) e Maringá (PR). Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Araçatuba (SP).

A PF iniciou as investigações em Araçatuba no começo deste ano, após receber alerta da Unidade de Repressão às Fraudes ao Auxílio Emergencial da PF, em Brasília. Cruzamento de dados apontou diferentes suspeitos em diversos auxílios emergenciais fraudados.

A unidade de repressão na capital federal atua com informações provenientes de um banco de dados que reúne elementos estratégicos utilizados em ação conjunta entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal, a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Receita Federal, com o objetivo de desarticular grupos ou organizações criminosas que atuam nesse tipo de crime em várias unidades da Federação.

As investigações confirmaram que duas organizações criminosas especializadas na prática de furto, mediante fraude, do benefício assistencial, com base na cidade de Birigui (SP), agiam não só na região de Araçatuba, mas também em outros estados.

Segundo a PF, os líderes dos grupos criminosos ostentavam alto padrão de vida, adquirindo veículos de luxo e imóveis. A pedido da corporação, a Justiça Federal decretou, além das buscas e prisões, o bloqueio de bens e valores dos investigados objetivando garantir a restituição aos cofres públicos das quantias desviadas.

Os presos serão indiciados pelos crimes de furto mediante fraude praticado por meio de dispositivo eletrônico ou informático, e associação criminosa. Caso sejam condenados, eles estarão sujeitos à pena máxima de até a 16 anos de reclusão.

Todas as apreensões serão encaminhadas para a sede da PF em Araçatuba, assim como os presos, que após serem ouvidos pela autoridade policial, serão encaminhados para unidades prisionais da região, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.

Os nomes Vida Fácil I e Vida Facil II fazem alusão ao comportamento dos investigados que, sem apresentarem vínculos de trabalho lícito e por meio de fraudes e desvios de benefícios assistenciais, objetivavam desfrutar de uma Vida Fácil, com aquisição de bens de alto valor agregado.

A câmara de Brasiléia aprovou por 8 votos o Anteprojeto de Lei, de autoria da Vereadora Neiva Badotti, que dispõe acerca de procedimentos e limites de pagamentos das Requisições de Pequeno Valor (RPV) devidas pelo município de Brasiléia-Acre. Atualmente, portanto, qualquer débito judicial transitado em julgado em desfavor da Fazenda Pública no município de Brasiléia superior a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), estará sujeito ao regime de expedição de precatórios, ou seja, respeitando-se a ordem cronológica de suas apresentações.

