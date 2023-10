Polícia Federal em conjunto com a polícia boliviana resgata duas mulheres vítimas de exploração sexual em Cobija

Duas mulheres são resgatadas durante ação conjunta entre PF-AC e polícia boliviana – Foto: Arquivo/PF-AC

Duas mulheres, de 20 e 31 anos, foram resgatadas em Cobija, na Bolívia, por agentes da Polícia Federal no Acre (PF-AC) em conjunto com a polícia boliviana de Pando, vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.

O resgate, que ocorreu na última sexta-feira (29), foi desencadeado após uma denúncia recebida pela Superintendência Regional da PF. De acordo com o órgão policial, elas foram ludibriadas com proposta de trabalho no país vizinho.

Após tratativas com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) em Cobija, as mulheres foram localizadas, resgatadas e conduzidas ao Brasil, com o auxílio do efetivo da Polícia Federal de Epitaciolândia para as devidas providências e acolhimento.

Pelo menos três envolvidos foram identificados e presos em Cobija na sexta, ficando à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais. Do G1 Acre