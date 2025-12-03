Polícia Federal deflagra operação contra esquema de fraudes em obras públicas em municípios do Acre

Fraudes em licitações: PF investiga desvio de R$ 3,38 milhões em cidades acreanas – Foto: Assessoria/ Polícia Federal

A Polícia Federal, em articulação com a Controladoria-Geral da União no Acre (CGU/AC), desencadeou nesta terça-feira (3) a Operação Dilapsio, ação que mira um grupo suspeito de manipular processos licitatórios e desviar recursos federais destinados a prefeituras acreanas. O objetivo é desmontar uma rede formada por empresários e agentes públicos que, segundo as investigações, atuava para controlar contratos de engenharia e encobrir irregularidades por meio de empresas de fachada.

De acordo com as apurações, que começaram em fevereiro de 2025 após dados levantados pela CGU, o grupo teria montado um esquema para direcionar licitações e inflar valores de obras financiadas com emendas parlamentares, as chamadas “emendas Pix”, modalidade que permite repasses sem a necessidade de convênio prévio e com menor exigência de controle inicial. A suspeita é de que o dinheiro público era escoado por meio de transações fictícias e posteriormente lavado.

As investigações apontam ainda que três empresas de construção civil foram utilizadas para garantir o domínio do esquema em licitações. A fraude teria provocado um prejuízo estimado em R$ 3,38 milhões aos cofres federais.

Como parte da operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além do sequestro de imóveis e veículos pertencentes aos investigados. A Justiça Federal no Acre também determinou o bloqueio de valores equivalentes ao montante desviado, medida que visa evitar o esvaziamento patrimonial dos envolvidos enquanto o processo segue em andamento.