Polícia Federal combate crimes ambientais na reserva extrativista em Guajará-Mirim – Rondônia

Mais três armas de fogo foram aprendidas pelas equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), as ocorrências distintas foram nos bairros Santa Inês e Taquari, e que resultaram também na apreensão de drogas e prisões de criminosos.

A primeira apreensão foi na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. Uma guarnição recebeu a denúncia de que dois indivíduos estariam armados para, possivelmente, tentar violar uma residência.

Os militares fizeram varredura no local, porém os autores já tinham se evadido, mas deixaram cair uma arma de fogo tipo garrucha, de calibre .32, municiada.

A segunda ocorrência foi na travessa Dourado, no mesmo bairro, e se tratava de uma denúncia de que dois indivíduos estariam embalando e comercializando entorpecentes.

Uma guarnição foi ao local e prendeu em flagrante os dois homens, que estavam com uma arma de fogo de fabricação artesanal, com duas munições, além de 170 invólucros de skank, 22 de maconha e 10 de cocaína.

A terceira arma foi apreendida no bairro Taquari. O COPOM acionou as equipes para averiguarem a denúncia de que sete indivíduos haviam saído de um veículo, todos armados com armas longas.

No local, os policiais viram um indivíduo com uma arma na mão, que tentou fugir para dentro de uma casa, mas foi preso com uma escopeta calibre .12 contendo dois cartuchos. Nessa ocorrência, um menor de idade também foi apreendido.

Todos as ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.