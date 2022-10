Polícia é chamada para suposta morte por descarga elétrica e flagra suspeito de furto dormindo em telhado em Rio Branco

No AC, polícia é chamada para suposta morte por descarga elétrica e flagra suspeito de furto dormindo em telhado — Foto: Reprodução

Um homem suspeito de furto foi preso em flagrante dormindo em cima do telhado de uma distribuidora localizada na Via Chico Mendes, no bairro Taquari, em Rio Branco.

O inusitado é que, inicialmente, a Polícia Militar havia sido acionada para atender uma ocorrência de morte por descarga elétrica, mas, ao chegar no local, os PMs acabaram flagrando o homem descansando em cima do telhado e em bom estado de saúde.

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou que o dono da distribuidora acionou a polícia para denunciar que alguém havia entrado no comércio e que o suspeito estava em cima do telhado com alguns objetos.

Além da PM, chegaram a ser acionados ainda o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido à informação de que o homem teria sofrido uma descarga elétrica.

Mas, quando as equipes chegaram, constataram que o homem estava apenas dando um cochilo. A polícia, então, acordou o suspeito e o encaminhou, junto com os objetos que teriam sido furtados, para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Com informações do G1 Ac.