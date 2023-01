Polícia Civil de Sena Madureira cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e internação provisória contra suspeitos

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e três de internação provisória.

Entre os crimes estão um ataque registrado no dia 1 de dezembro no bairro Ana Vieira, na cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, onde dois homens ficaram feridos por vários disparos de arma de fogo e foram levados pelo Samu para o hospital de Sena Madureira.

Teve ainda a morte do jovem Gabriel Silva de Oliveira no dia 1 de dezembro após ser atingido por vários tiros no bairro Ana Vieira. Segundo a Polícia Civil, o crime tem ligação com guerra entre facções. Oliveira foi atingido com tiros na região da cabeça e aguardava transferência para o Pronto Socorro da capital. Mas, acabou não resistindo e morreu ainda na cidade do interior. Uma segunda vítima, identificada como Raylan Batista Ferreira, de 18 anos, também foi atingida por vários tiros nas costas e foi hospitalizado.

No dia 4 do mês passado, um indígena de 18 anos morreu enquanto recebia atendimento médico no Hospital João Câncio, em Sena Madureira, interior do Acre. Fábio Machico Alfredo Jaminawa foi baleado três vezes na Rua Maranhão quando passava de bicicleta. O rapaz foi ferido com um tiro em uma das pernas e dois na região do quadril. Do G1 Acre

Após homicídios e tiroteios, polícia captura 12 suspeitos no interior do Acre – Foto: Arquivo/PC-AC